Ереван представил подробности отправки в Сирию военных специалистов

Ереван, , 00:42 — REGNUM С целью оказания гуманитарной профессиональной помощи народу Сирии в Алеппо уже находится группа армянских специалистов из 83 человек, в составе которой сапёры, врачи и обеспечивающие их безопасность сотрудники.

Об этом 8 февраля сообщило министерство обороны Армении, подчеркнув, что решение было принято, исходя из сложившейся в результате боевых действий тяжелой гуманитарной ситуации в Сирии, особенно в Алеппо, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, с учетом письменных обращений сирийской стороны, а также наличия в Алеппо многочисленной армянской диаспоры.

Согласно оборонному ведомству, вопросы доставки армянских специалистов в Сирию, а также их логистического обеспечения осуществляются при поддержке российской стороны.

По словам заместителя министра обороны Армении Габриэла Балаяна, о военной группе не может быть и речи, поскольку в Сирию отправилась группа специалистов.

На вопрос, является ли это армяно-российской инициативой, замминистра ответил, что эта инициатива принадлежит только армянской стороне.

«Это армянская инициатива, логистическую поддержку которой оказали соответствующие ведомства Российской Федерации», — заявил Балаян в эфире «Радио Азатутюн».

По словам замминистра обороны, армянская сторона будет принимать самостоятельные решения о том, кого лечить и где проводить работы по разминированию.

В августе 2018 года, подводя итоги ста дней своего пребывания в должности премьер-министра, Никол Пашинян отметил, что Армения и Россию работают над совместным гуманитарным проектом, который является беспрецедентным в истории независимой Армении.

«Это доказательство того, что мы движемся по пути повышения армяно-российских отношений на новый уровень», — сказал Пашинян.

Говоря о местности, в которой будут работать армянские специалисты, заместитель министра обороны подчеркнул, что группа, состоящая из армянских врачей и сапёров, будет действовать исключительно на территориях вне зоны ведения боевых действий, это основной принцип, который касается и врачей, и сапёров, которые в первую очередь будут заниматься проблемами армянской общины.

По словам Балаяна, врачи, к примеру, будут размещены в Алеппо, а сапёры исключительно в районах вне зоны военных действий, в границах административного округа Алеппо.

На вопрос, может ли это решение в геополитическом плане создать проблемы для Армении, заместитель министра обороны ответил, что были учтены все мнения за и против и политическое решение уже принято.

По словам Балаяна, Армения находится в постоянном контакте со своими партнерами и круг этих партнеров не ограничивается нашим регионом, Армения ожидает также и их поддержки в вопросе осуществления гуманитарной миссии.

Пока не ясно, как долго группа армянских специалистов будет находиться в Сирии, по словам замминистра обороны, «как минимум несколько месяцев», и сроки дальнейшего пребывания будут определены в зависимости от результатов.

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