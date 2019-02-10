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Выборы в Молдавии дестабилизируют ситуацию на Днестре

Политика

Кишинев собирается ввести дополнительных силовиков в Зону безопасности на границе с Приднестровьем

Тирасполь, 10 февраля 2019, 00:40 — REGNUM  Молдавия собирается ввести в Зону безопасности молдавско-приднестровского конфликта дополнительные силы для обеспечения охраны общественного порядка в период проведения парламентских выборов 24 февраля. Как передает ИА REGNUM, делегация Приднестровья в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) высказала озабоченность по этому поводу.

«Считаем, что планируемый ввод дополнительных сил и средств РМ в Зону безопасности будет являться элементом дополнительной напряженности и осложнением ситуации в зоне ответственности Совместных Миротворческих сил», — говорится в обращении представителей Тирасполя.

Приднестровская делегация призвала молдавских коллег воздержаться от действий, способных дестабилизировать ситуацию в Зоне безопасности. «Вместе с тем, понимая сложившуюся ситуацию, предлагаем в случае возникновения крайней необходимости ввода дополнительных сил и средств в Зону безопасности проводить данные мероприятия только с уведомления ОКК по предварительному извещению и под контролем военных наблюдателей Совместных миротворческих сил, которые должны сопровождать как ввод дополнительных сил и средств правоохранительных органов РМ, так и их вывод из Зоны безопасности», — говорится в документе.

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Приднестровское урегулирование
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