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Порошенко рассказал, какой президент не нужен Украине

Политика

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что его предвыборная кампания официально начинается в стране с 9 февраля

Порошенко рассказал, какой президент не нужен Украине
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Шоколадный король

Киев, 9 февраля 2019, 23:25 — REGNUM  Президент, который станет «на колени» перед Кремлем, не нужен жителям Украины. Об этом написал президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter.

«Украине не нужен президент и главнокомандующий, который станет перед Кремлём на колени», — написал Порошенко.

По его мнению, Украине также не нужен глава государства, который подпишет «акт о капитуляции» и будет «флиртовать или хихикать» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передавало ИА REGNUM, ранее действующий президент Украины Петр Порошенко во время всеукраинского общественного форума «Открытый диалог» заявил, что его предвыборная кампания официально начинается в стране с 9 февраля.

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