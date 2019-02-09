Страшная месть Китая и высшее образование

Александр Шпунт, , 22:26 — REGNUM

Глобальное аналитическое агентство «Мудис Инвесторс Сервисез» вышло со специальным сообщением, что три крупнейших канадских университета столкнутся с финансовым кризисом, если дипломатический скандал Канады с Китаем приведет к тому, что самая густонаселенная страна в мире переведет своих студентов в университеты других стран.

По оценкам «Мудис», плата за обучение иностранных студентов — прежде всего, китайских — стала «важным» источником дохода для университетов. Важным настолько, что ее сколь-нибудь заметное изменение просто остановит учебный процесс. «Усиление политической напряженности между правительством Канады и правительством Китая создает кредитные риски для канадских университетов», — отмечается в сообщении.

Пока что Китай не предпринял никаких шагов, чтобы прекратить обучение своих студентов в Канаде, но «Мудис» прогнозирует, что усиливающийся дипломатический конфликт — Канада недавно арестовала Мэн Ваньчжоу, финансового руководителя и наследницу китайского телекоммуникационного гиганта Хуавей — формирует такие риски.

В своих прогнозах агентство учитывает недавнюю ситуацию со студентами из Саудовской Аравии, когда в результате возникшей напряженности между Канадой и Саудовской Аравией в связи с давлением на власти королевства по вопросам политзаключенных Эр-Рияд отозвал стипендии для саудовских студентов, обучающихся в Канаде. Это привело к их массовому переезду в университеты США и Европы. В своем сообщении «Мудис» предупреждает, что влияние такого шага со стороны Китая будет гораздо большим, поскольку в Канаде в 15 раз больше китайских студентов, чем было саудовских.

Когда Саудовская Аравия сократила стипендии, Совет университетов Онтарио предупредил, что одни только высшие учебные заведения Онтарио потеряют десятки миллионов долларов, ‑ и это без учета ухода денег китайских студентов с рынка арендного жилья, продуктов питания и транспорта. Разумеется, для экономики Онтарио несколько сотен миллионов долларов (так оцениваются общие расходы саудовских студентов в Онтарио) не стал критической величиной. Но это для экономики провинции — а вот для экономики самих университетов стал. Уход китайских студентов просто остановит занятия по причине невозможности содержать учебный процесс.

Китайские студенты сегодня составляют почти две трети международного студенческого сообщества в Университете Торонто, более одной трети в Университете Британской Колумбии и почти одну четвертую в Университете Макгилла.

Статистика Бюро по иммиграции, беженцам и гражданству Канады за 2018 год говорит, что более 77 000 китайских студентов имеют разрешения на учебу в Канаде. В 2017 году, до того как Канада разозлила Саудовскую Аравию, призвав к немедленному освобождению правозащитников, которых арестовало правительство Саудовской Аравии, было 5 090 студентов из Саудовской Аравии с канадскими разрешениями. Это число упало вдвое — до 2720 в прошлом году."В этом [саудовском] случае влияние на доход университетов было относительно ограниченным, учитывая, что саудовские студенты составляли небольшую часть иностранных студентов», — говорит «Мудис» в своем сообщении.

Статистическое управление Канады сообщает о 40-процентном увеличении числа иностранных студентов в Канаде в период с 2013 по 2017 год, — но при этом об опережающем, 54-процентном увеличении числа китайских студентов за тот же период. Данные этого же ведомства говорят, что средняя плата за обучение для иностранного студента в канадском университете в 2018 году составляла 27 159 долларов, что почти в четыре раза превышает среднюю стоимость обучения в Канаде для самих канадцев, составляющую 6 838 долларов. При этом стоимость обучения росла 28 лет подряд, и каждый год разрыв увеличивался — то есть каждый год каждый иностранный студент оплачивал обучение все большего числа своих канадских однокурсников. Уже сегодня он оплачивает минимум четверых, по оценкам аналитиков экономики образования Канады — с учетом расходов, не связанных с прямой оплатой учебы, и налогов с этих расходов.

«Основной движущей силой повышения платы за обучение являются изменения в способах финансирования университетов», — говорится в июньском отчете «Ройял Бэнк оф Канада», подготовленном экономистом Джерардом Уолшем. В середине 1970-х годов правительства провинций непосредственно финансировали три четверти расходов на получение университетского диплома. Ситуация начала меняться в 1990-х годах, когда в Оттаве, заботящейся о долгах, начали сокращаться федеральные трансферты — и, по цепочке, провинции сократили свою поддержку высшим учебным заведениям. В результате с 1990 года государственная доля финансирования университетов сократилась почти вдвое, в то время как стоимость обучения в канадских университетах почти утроилась с учетом инфляции, отмечается в докладе. Плата стала неподъёмной, и университеты были вынуждены повышать пособия и стипендии. В результате, по данным «Ройял Бэнк оф Канада», с 2000 года сумма, потраченная университетами на стипендии и стипендии, увеличилась до 2 миллиардов долларов в год, или 20% от всей платы за обучение. Это, однако, создало замкнутый круг, поскольку необходимость сбора средств на стипендии подстегивала увеличение платы за обучение — и особенно для иностранных студентов. В результате университеты увидели, что их бюджеты растут на 7 процентов в год после инфляции в течение целого десятилетия. И их стоимостная база — 70% которой идет на заработную плату, которую очень трудно сократить из-за законодательства о гарантиях прав при найме и коллективных договоров — практически не допускает изменений.

В итоге, если в 1999 году только 17% канадских семей с детьми имели образовательные кредиты, то сегодня эта доля впервые превысила 49%, сообщает государственное статистическое бюро.

В 1990 году, по подсчетам «Ройял Бэнк оф Канада», молодым канадцам, получающим среднюю минимальную заработную плату в 5 долларов в Канаде, потребуется 293 часа, чтобы покрыть среднюю плату за обучение в размере 1464 долларов. Сегодня студенту, получающему среднюю национальную минимальную заработную плату 13 долларов в час, потребуется 500 часов, чтобы покрыть среднюю стоимость обучения. Учитывая, что студенты, как правило, работают не полный рабочий день — учиться тоже ведь нужно когда-то — это означало бы 200−250 рабочих дней в году. При том, что официальный рабочий год в Канаде — с учётом выходных и праздничных дней — меньше…

«Они [власти Оттавы и провинций] индивидуализировали ответственность за оплату высшего образования», — соглашается с докладом Эрика Шейкер, директор образовательных проектов в Канадском центре политических альтернатив. Так что ресурс роста платы для студентов-канадцев уже исчерпан, ресурс роста госфинансирования исчерпан еще в 90-е годы.

«Как и везде [в мире европейских и североамериканских экономик], лица, принимающие решения в Канаде, придерживались неолиберальных идей, которые способствовали снижению налогов, повышению «личной ответственности» [за образование], сокращению объема социальных программ… Послешкольное образование определялось как индивидуальная инвестиция, частная инициатива, за которую студенты должны нести гораздо более высокую стоимость» — говорят авторы объемного исследования 2017 года во главе с доктором Джоэлом Харденом — из того же Канадского центра политических альтернатив, в котором трудится профессор Эрика Шейкер.

Уже сегодня канадцы вынуждены выбирать более дешевые — и менее весомые — чем университеты способы получения профессии: канадские аналоги профессионально-технических училищ, общественные колледжи и технические программы вне классического образования. Стоимость получения тех же специальностей, что и в университетах, в этих учебных заведениях в 2−2,5 раза ниже, чем в университетах. В результате доля абитуриентов, выбравших этот способ получения профессии, выросла на 34%. Но все при этом понимают — качество человеческого и профессионального статуса таких специалистов не сопоставимо с выпускниками университетов.

Вся экономика канадских университетов сегодня держится на иностранных вагантах. Сегодня они составляют около 14% университетов и 7,5% студентов колледжей в Канаде. Результат: общий доход учебных заведений от иностранных студентов увеличился с $1,25 млрд. в 2009−10 гг. до $2,75 млрд. в 2015−16 годах.

Возможно, не случайно, что увеличение на 1,5 миллиарда долларов почти точно компенсировало падение государственного финансирования на 1,7 миллиарда долларов за тот же период…

И если иностранные — прежде всего, китайские — студенты уйдут в университеты других стран, перед Канадой встанет реальная перспектива всего за десятилетие превратиться в нацию с доминированием пэтэушников среди молодых людей, входящих в экономику.