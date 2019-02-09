Китай выразил решительный протест Индии

Пекин, , 22:10 — REGNUM Резко обострились пограничные противоречия между Китаем и Индией; речь идет о восточном участке китайско-индийской границы, между Бутаном и Мьянмой, в находящемся под управлением Дели штате Аруначал-Прадеш, который в Китае считают частью Тибетского автономного района КНР. Как сообщает 9 февраля Синьхуа, в ответ на посещения спорной территории премьер-министром Индии Нарендрой Моди в МИД КНР был вызван индийский посол, которому была вручена нота протеста.

Как заявила на ведомственном брифинге в Пекине официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, «позиция Пекина по китайско-индийскому пограничному вопросу является последовательной и четкой: китайское правительство никогда не признавало так называемый «Аруначал-Прадеш».

Китайский дипломат призвала индийскую сторону учитывать общие интересы двух соседних стран, уважать интересы и озабоченности Китая, дорожить двусторонними отношениями и воздерживаться от любых действий, способных привести к эскалации пограничной напряженности.

Отметим, что споры между КНР и Индией в западном (Восточный Кашмир) и восточном (Аруначал-Прадеш) секторах двусторонней границы сохраняются со времен пограничного конфликта 1962 года. Своими истоками они связаны с завершением в 1947 году британского владычества в Индии.