Суббота, 9 Февраля 2019 года
22:10:56 МСК

Китай выразил решительный протест Индии

Политика

Визит в спорный пограничный район индийского премьера Нарендры Моди обострил территориальный спор между Пекином и Дели

Пекин, 9 февраля 2019, 22:10 — REGNUM  Резко обострились пограничные противоречия между Китаем и Индией; речь идет о восточном участке китайско-индийской границы, между Бутаном и Мьянмой, в находящемся под управлением Дели штате Аруначал-Прадеш, который в Китае считают частью Тибетского автономного района КНР. Как сообщает 9 февраля Синьхуа, в ответ на посещения спорной территории премьер-министром Индии Нарендрой Моди в МИД КНР был вызван индийский посол, которому была вручена нота протеста.

Как заявила на ведомственном брифинге в Пекине официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, «позиция Пекина по китайско-индийскому пограничному вопросу является последовательной и четкой: китайское правительство никогда не признавало так называемый «Аруначал-Прадеш».

Китайский дипломат призвала индийскую сторону учитывать общие интересы двух соседних стран, уважать интересы и озабоченности Китая, дорожить двусторонними отношениями и воздерживаться от любых действий, способных привести к эскалации пограничной напряженности.

Отметим, что споры между КНР и Индией в западном (Восточный Кашмир) и восточном (Аруначал-Прадеш) секторах двусторонней границы сохраняются со времен пограничного конфликта 1962 года. Своими истоками они связаны с завершением в 1947 году британского владычества в Индии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Китая и Индии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить