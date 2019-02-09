Больше, чем нефть: почему США на самом деле торопятся с Венесуэлой

Руслан Хубиев, , 22:06 — REGNUM

Мир современного человека состоит из доносимой до него информации. Обыватель, не выходя за порог, может оказаться практически, где угодно, но в этом случае обязан согласиться с тем, что будет смотреть на мир чужими глазами. Глазами западных СМИ, прессы и преимущественно англосаксонских пропагандистских институтов.

Николас Мадуро — действующий президент Венесуэлы с 2013 года выдал около 1 500 000 бесплатных домов, однако западные СМИ упорно обвиняют его в том, что он «выбрасывает людей на улицы». Каракас из города фавел превратился в мирный и спокойный мегаполис, но это не мешает американо-британским СМИ клеймить «режим» в попустительстве преступности.

Товары, завозимые в страну из США, продаются в Венесуэле в десятки раз дешевле, а разницу в ценах покрывают государственные субсидии. Три четверти бюджета страны направлено на вложения в социальную сферу, но пресса Запада продолжает утверждать, что это Мадуро изымает доходы у населения.

Продукты сельского хозяйства всегда покупались страной в обмен на черное золото и приобретались преимущественно в США. Введя эмбарго, санкции и экономическую блокаду Вашингтон одновременно отказался продавать и еду, однако пресса все равно винит во всем официальный Каракас. Типичным образом англосаксонская пропаганда выступает рупором революционной вражды, однако не ясно чем объясняется такая спешка.

Венесуэльское общество с недавних пор расколото надвое. В 2016 году неолиберальная оппозиция выиграла выборы в законодательные органы страны. Цены на нефть из-за холодной войны США и России резко снизились, а Белый дом подписал указ, в котором говорилось о «чрезвычайной угрозе» со стороны Венесуэлы. К середине года к проблемам прибавилась ошеломляющая засуха, при том, что 70% электроэнергии в стране генерировалось крупными гидроэлектростанциями.

Сразу же вслед за этим оппозицию Венесуэлы пригласили в США, и началось усугубление ситуации. Резко усиленная Западом атмосфера дезинформации привела к тому, что поставила в замешательство даже друзей республики, а революционеры расхрабрились до того, что дали Мадуро ровно 6 месяцев. Оппозицией начал проводится саботаж, электрические обрывы, перебои с питьевой водой, а субсидии на продовольствие стали использоваться для создания черного рынка.

Людей призывали продавать субсидируемые продукты спекулянтам, заполонившим страну, а те, в свою очередь, начали массово сбывать их на экспорт. Иными словами, Венесуэла целенаправленно и рукотворно обескровливалась, теряла потоки долларов, страдала от внутреннего саботажа, американской блокады и шантажа.

Как вышло, что у США ничего не получилось? Дело было в том, что пока в СМИ оппозиция праздновала победу, руководство Венесуэлы в 2017 году поставило новый рекорд. Уровень социальных инвестиций впервые в мире перевалил свыше 70%. То есть порядка трех четвертей всего бюджета государства было направлено на социальную помощь для страны. За год людям было передано 359 000 новых бесплатных жилых домов и 335 000 отремонтировано.

Возможности бесплатного медицинского обслуживания увеличили в 10 раз, и это лишь часть принятых мер со стороны правительства. В критический момент вмешалась и Россия, продавив историческую сделку ОПЕК+. Российская дипломатия восстановила цену на приемлемом уровне, чем во многом спасла Венесуэлу, взявшую на себя неподъемный социальный курс.

В мае 2018 года США оказались оскорблены в лучших чувствах. Вашингтон годами убеждал весь мир в том, что социализм может прийти к власти только на штыках революции, и никто не выберет его демократическим путем. Однако на выборах в прошлом году, несмотря на оппозицию, именно это и случилось. «Диктатор» Мадуро получил 68% голосов. В любой другой западной «демократии» это был бы большой триумф, но Белый дом увидел в оставшихся 32% новые возможности.

Во многом, к сожалению, Мадуро сам позволил этому произойти, поскольку вернулся к власти путем открытого демократического голосования. Венесуэльский лидер обошел привычную стадию революционной чистки элит, чего Уго Чавес в свое время никогда не делал. В результате вновь избранный президент остался один на один с кризисной экономикой, двойной системой конвертации валют, черным рынком, а, самое главное, всего с 15−20% национализированной экономики.

При этом остальные 80% активов страны остались в руках частного бизнеса и оппозиции. Именно эти «руки» теперь и подталкивают государство на госпереворот, а американцы используют их для управления протестом. Формально Венесуэле противостоит распущенный оппозиционный парламент, за нарушение конституционных норм не признаваемый в стране, однако на деле главная проблема Каракаса — тотальная экономическая война с Америкой.

90% экспорта Венесуэлы составляет «тяжелая» нефть — высоковязкая субстанция, которая попросту не течет по трубам. Ввиду этого перед экспортом ее необходимо разбавлять. Ранее для обхода этой проблемы руководители страны годами отдавали месторождения в концессию другим государствам, однако при таком «вираже» США получили веер возможностей.

Против PDVSA — государственной нефтегазовой компании Венесуэлы были введены обширные санкции и это при том, что именно она являлась основным импортером необходимой стране присадки. Нафта — продукт, получаемый от перегонки нефти, поставлялся в страну из США, а без этого американского лигроина разжижение и транспортировка сырья по трубопроводам оказывалась невозможной.

Вашингтон прекрасно знал об этом и понимал, что без нефтяной ренты не будут выполнятся и расширенные социальные обязательства, а потому одновременно с блокировкой танкеров в Мексиканском заливе осознанно создал Каракасу и дефицит «нефтяного спирта».

Проще говоря, «искренняя» в своем желании «помочь» Америка сделала все, чтобы проблемы венесуэльского народа нарастали. При этом нельзя забывать, что вторая половина игры англосаксов основывается на том, что в Венесуэле крайне поляризованное общество. В стране отсутствует средний класс, а прослойка богатых резко отделена от большинства обычных граждан. Миллионы из второй категории при Чавесе и Мадуро получили доступ к социальным благам, а вот меньшинство из элиты было отодвинуто от «кормушки».

Эти люди тотально американизированы, давно научились ненавидеть родину, учась в британских и американских ВУЗах, брезгливо относятся ко всему венесуэльскому и создали в своих кварталах маленький проамериканский «рай». Это и есть основная двигающая сила нынешней «цветной» революции.

В 2000-е годы Вашингтон уже использовал данные силы в нужном ключе. Создавал предпосылки и экономические проблемы в государстве. Формировал точно таких же путчистов и даже сумел провести их руками арест. Арестовав Уго Чавеса, Белый дом, как и сегодня, поспешил признать марионетку от оппозиции новым лидером, однако события пошли другим путем. Народ Венесуэлы продемонстрировал, что может совершить то, на что в 2014 году оказались не способны украинцы и что сумели осуществить граждане нашей страны.

В Каракасе в 2002 году и в Москве в 2012-ом люди не стали молча наблюдать осуществляющийся госпереворот в столице, а вышли на улицы, чтобы выразить протестующим свой протест. В итоге, поняв куда дует ветер и увидев поддерживающий лидеров народ, сомневающиеся члены политической элиты присоединись к большинству государства. В случае с Уго Чавесом он был освобожден, в случае с Россией Владимир Путин остался у власти. Созданные США лидеры оппозиции не оправдали себя.

Помня историю, Мадуро на днях заявил, что, как и во времена Чавеса страна создает 50 тысяч отрядов народного ополчения, а к маю этого года в Венесуэле будет порядка 2 миллионов настроенных организованных человек. «Народ страны», — сказал Мадуро «не позволит североамериканской империи прикоснуться и к пяди территории страны». Для этого каждый месяц в Венесуэлу прибывает оружие из России. Страну уже защищают от варианта американского вторжения российские комплексы ПВО, ЗРК С-300, артиллерия, авиация и ракетная техника.

Каракас располагает пятью полнокровными дивизиями общей численность в 90 000 человек, поэтому даже проамериканская Колумбия отказывается предоставлять американцам военный плацдарм. С 2006 года наша страна и госкомпании предоставили Венесуэле кредиты и кредитные линии на сумму порядка 17 млрд. долларов, еще большие вложения осуществила КНР. При этом своими действиями Москва и Пекин отстаивают не только финансовые, но и геополитические интересы, ведь за последние годы стало известно: если в международных СМИ зазвучали призывы «уйти», значит, Запад готовится провести очередное ограбление.

Причины

С одной стороны, Венесуэла является заложником собственных климатических условий, восемьдесят процентов её территорий непригодно для проживания. Однако, с другой, именно в этой ее части лежат богатства страны. По запасам природного газа в Западном полушарии Венесуэла уступает первенство лишь США, по запасам каменного угля, железных, марганцевых, титановых, никелевых, медных, свинцово-цинковых и прочих руд в той или иной мере догоняет. Бокситы, кобальт, золото, алмазы, серебро, асбест, фосфорит и прочие элементы таблицы Менделеева в Венесуэле также присутствуют и на многих этих ресурсах работают кампании из Китая и нашей страны. По мнению Европы, Канады и Америки такая ситуация «крайне несправедлива», поэтому англосаксонская марионетка Гуайдо уже заявил, что Венесуэле «невыгодно сотрудничать с КНР и Россией» поскольку оба государства «грабят» его страну.

Первая в современном мире черта для прямых или косвенных вторжений — это наличие энергоресурсов в стране. Кроме того, Венесуэла — это ключ от Никарагуа и Кубы. В первой стране приготовился строить аналог Панамского канала Китай, а во второй заключены интересы нашего государства. При этом создание канала будет невозможным без военного зонтика Москвы, а Куба останется в орбите Кремля лишь при финансовой поддержке Пекина.

В целом же, для США необходимо обладать венесуэльскими запасами нефти для того, чтобы гарантировать себе рычаг над её ценообразованием. Рукотворное обрушение цен на нефть в этом случае будет использовано против Москвы, а запрет на экспорт венесуэльских энергоносителей в Китай — против Пекина. Срочность этого дела заключается в том, что успех России в Сирии сокрушительно ударил по долгосрочным планам Америки. По целям изоляции КНР от энергетических ресурсов Ближнего Востока.

Контроль над потоками нефти и газа, создание «ручных» террористических армий и многое другое в итоге пошло под откос. Мощный инструмент формирования нефтяных цен уже должен был бы работать, проецировать давление на Россию и Китай. Угроза обрушения экспортной экономики путем блокировки доступа КНР к энергоресурсам должна была стать весомым оружием «торговой» войны, а демпинг цен на энергоносители — главным инструментом «цветного» переворота в России. С победой Москвы все изменилось.

Более того, Россия не только сумела перечеркнуть планы США в САР, но и добилась немалых успехов в переподчинении другого инструмента. Главный механизм США для любого обрушения цен на нефть — Дом Саудов с появлением России в ОПЕК+ ослаб. А сделки, заключенные Москвой на арене организации, остановили попытки США снова обрушить цены на энергоносители. Иными словами, в нынешних реалиях без Венесуэлы обвалить нефть надолго нельзя, без этого сложно выбить Россию из дуумвирата с Китаем, а без устранения Москвы не подобраться и к Пекину.

На этом фоне крайне иронично выглядит список поддерживающих оппозицию Венесуэлы западных стран. Особенно ироничным выглядит рвение официального Парижа, где на фоне бронетехники, защищающей от протестующих Триумфальную арку, нелогичный Макрон, заявляет о поддержке мятежников против «венесуэльского режима». К счастью, в 2016 году в мире уже стояла подобная истерия и закончилась она ничем.

Далеко не случайно 6 февраля 2019 года крупная партия техники и оружия, прибывшая из США, была неожиданно перехвачена венесуэльскими силовиками. Не случайно типичные для любой западной революции снайперы, стреляющие в обе стороны толпы в нужный момент на площадях Венесуэлы, так и не появились.

Американские и британские ЧВК и агенты влияния также не сами по себе вылавливаются «некими» оперативниками некой страны, а армию не случайно поддерживают военные советники «некоего» государства. Американская «помощь Венесуэле» в формате USAID, «миссии» ООН с каретами скорой помощи и грузовиками, набитыми деньгами и оружием, в страну вопреки коррупции также не пропускаются не случайно. А попытка вооруженного захвата власти в конце января с опорой на военные арсеналы была сорвана не без помощи «некой» контрразведки третьей стороны.

Одним словом, силовой накат имитации военного мятежа при одновременном признании власти Гуайдо пару недель назад не состоялся благодаря совместным усилиям Каракаса, Москвы и Пекина. А значит, у США есть все шансы снова нарваться на провал.