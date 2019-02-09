Возможный разговор между Путиным и Трампом требует подготовки — Антонов

Москва, , 20:33 — REGNUM Для того, чтобы возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа была результативной, требуется серьезная подготовка. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью РИА Новости.

«К разговору (лидеров двух стран) нужно серьезно готовиться, — отметил посол. — Сделать максимум возможного для того, чтобы он был результативен».

При этом Антонов добавил, что где и когда состоится встреча президентов РФ и США сказать пока трудно.

Напомним, 30 декабря 2018 г. глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что вопрос о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в 2019 г. надо адресовать Вашингтону.

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