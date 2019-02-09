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Гуайдо допустил военное вмешательство США в ситуацию в Венесуэле

Политика

В конце января 2019 г. спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо после акций протеста в стране объявил себя временным главой государства

Гуайдо допустил военное вмешательство США в ситуацию в Венесуэле
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выбор народа

Каракас, 9 февраля 2019, 18:50 — REGNUM  Вариант вторжения США в Венесуэлу с тем, чтобы заставить президента страны Николаса Мадуро покинуть свой пост, не исключен. Об этом сообщил лидер оппозиции Венесуэлы и спикер Национального собрания страны Хуан Гуайдо в интервью AFP.

По его словам, вопрос об иностранном вторжении является «спорным», однако он готов сделать все, чтобы «спасти человеческие жизни».

Как передавало ИА REGNUM, в конце января 2019 г. спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо после акций протеста в стране объявил себя временным главой государства. США и ряд стран уже признали оппозиционера в качестве единственного президента Венесуэлы.

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Политическая жизнь Венесуэлы
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