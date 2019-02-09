Порошенко о выборах на Украине: «Победа нам нужна только честная»

Киев, , 17:46 — REGNUM Предвыборная кампания действующего президента Украины Петра Порошенко официально начинается в стране с 9 февраля. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил сам глава государства во время всеукраинского общественного форума «Открытый диалог».

«Я полностью рассчитываю на вас (жителей Украины), на нашу с вами общую победу, — заявил Порошенко. — Победа нам нужна только честная».

По его словам, в случае победы на выборах-2019 он планирует подготовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО, бороться за мир в Донбассе на выгодных для Украины условиях, а также принять меры по искоренению бедности в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта 2019 года на Украине пройдут выборы президента. Регистрация желающих на должность украинского президента завершилась 8 февраля.

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