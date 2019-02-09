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ЦИК Украины нашел у Порошенко незадекларированное имущество

Политика

7 февраля глава Украины Пётр Порошенко был зарегистрирован в качестве кандидата на высший руководящий пост страны

Киев, 9 февраля 2019, 17:11 — REGNUM  Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины во время проверки обнаружила нарушения в декларации о доходах кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на результаты проверки ЦИК.

Так, Порошенко указал «отсутствующие во всех возможных имущественных реестрах Украины» две квартиры площадью 134 и 62 квадратных метра и 344-метровый дачный дом.

Кроме того, украинский лидер не задекларировал оформленный на его супругу Марину 1875-метровый земельный участок, а также туристическое судно 2005 года выпуска. Издание отмечает, что налоги Порошенко, сумма которых не уточняется, также не заплатил.

В документе отмечается, что основанием для отказа в регистрации кандидату в президенты допущенные ошибки не являются, так как могут быть исправлены.

Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля глава Украины Пётр Порошенко был зарегистрирован в качестве кандидата на высший руководящий пост страны. Президентские выборы в стране назначены на 31 марта 2019 года.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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