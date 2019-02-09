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МИД России: Транзит газа через Украину возможен только на условиях Москвы

Политика

Заставить Россию прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему по условиям Киева не удастся

Москва, 9 февраля 2019, 15:52 — REGNUM  Российская Федерация готова продолжать осуществлять транзит своего газа через территорию Украины, однако это возможно только на условиях Москвы. Об этом сегодня, 9 февраля, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

«Да, мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам», — сказал дипломат.

Однако он отметил, что существует целый ряд элементов, которые украинская сторона никак не может одобрит. К тому же существует некоторая неопределенность в отношении украинской газотранспортной системы, и кому она в итоге будет принадлежать после расформирования «Нафтогаза».

Пакнин пояснил, что на переговорах Россия предлагала Украине продлить действующих контракт на транзит с внесением некоторых изменений. Однако Киев такой вариант отвергает.

Также дипломат подчеркнул, что любые попытки заставить Россию прокачивать свой газ через украинскую ГТС на условиях Киева, через угрозу санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» — обречены на провал.

Представитель МИД РФ отметил, что очередные переговоры с Украиной по заовой проблеме будут в мае 2019 года. Российская сторона надеется, что к этому времени произойдут какие-то перемены на Украине. Напомним, что 31 марта 2019 года на Украине пройдут выборы президента.

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МИД России
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