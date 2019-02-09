В Крыму призвали Киев умерить военный порыв

Симферополь, , 12:53 — REGNUM Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс прокомментировал намерение украинских властей провести ракетные учения у границ российского полуострова. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВВС Украины заявили, что в 2019 году они планируют провести четыре учения с боевой стрельбой. Так, первые ракетные стрельбы пройдут уже в феврале на испытательном полигоне Ягорлык в Херсонской области, которая находится к северу от Крыма.

Фикс отметил, что конечно каждое государство имеет право проводить учения вооруженных сил своей страны.

«Но то, что они проводят учения у границ России, у границ Крыма, говорит о том, что эти провокаторы никак не могут успокоиться. Им пора уже умерить свой военный порыв и попытки спровоцировать Россию на ответные действия», — сказал первый вице-спикер.

Он подчеркнул, что границы Крыма надежно защищены, и жителям полуострова ничего не угрожает.