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В Крыму призвали Киев умерить военный порыв

Политика

Украина решила провести ракетные стрельбы у границ Крыма

Симферополь, 9 февраля 2019, 12:53 — REGNUM  Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс прокомментировал намерение украинских властей провести ракетные учения у границ российского полуострова. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВВС Украины заявили, что в 2019 году они планируют провести четыре учения с боевой стрельбой. Так, первые ракетные стрельбы пройдут уже в феврале на испытательном полигоне Ягорлык в Херсонской области, которая находится к северу от Крыма.

Фикс отметил, что конечно каждое государство имеет право проводить учения вооруженных сил своей страны.

«Но то, что они проводят учения у границ России, у границ Крыма, говорит о том, что эти провокаторы никак не могут успокоиться. Им пора уже умерить свой военный порыв и попытки спровоцировать Россию на ответные действия», — сказал первый вице-спикер.

Он подчеркнул, что границы Крыма надежно защищены, и жителям полуострова ничего не угрожает.

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Военные учения
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