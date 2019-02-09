США отвергли обвинения России в многолетнем нарушении ДРСМД

Брюссель, , 12:27 — REGNUM Власти США отвергают обвинения Российской Федерации в том, что Вашингтон нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с 1999 года. Соответствующее заявление выпустило представительство США при военном блоке НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США несколько последних лет постоянно обвиняли Россию в якобы нарушении ДРСМД. Российская сторона не раз указывала, что к своим обвинениям США не предоставляют никаких доказательств, а у российской стороны, в свою очередь, есть много вопрос к соблюдению ДРСМД самим Соединенными Штатами.

С приходом к власти в США президента Дональда Трампа, голословные обвинения в адрес РФ о якобы несоблюдении ДРСМД усилились и в итоге Белый дом заявил о выходе из договора.

Российская сторона заявила, что США нарушают ДРСМД с 1999 года.

Все началось с испытаний боевых беспилотных летательных аппаратов, которые по характеристикам совпадают с запрещенными Договором крылатыми ракетами наземного базирования.

Далее США начали использовать баллистические ракеты-мишени для испытания своей системы противоракетной обороны. При этом данные ракеты-мишени по характеристикам совпадают с запрещенными ДРСМД ракетами. Боевые блоки на такие ракеты-мишени можно установить в кратчайшие сроки.

С 2014 года США начали размещать на территории Европейского союза пусковые установки Mk 41, которые абсолютно пригодны без каких-либо изменений и для запуска ударных ракет средней дальности «Томагавк», что является прямым нарушением ДРСМД.

8 февраля российская сторона передала военному атташе посольства США в Москве ноту с предложениями, которые предусматривают возвращение к ДРСМД.

Однако США отвергают российские обвинения в нарушении ДРСМД и по всей видимости окончательно решили разорвать договор.