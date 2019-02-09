Энергетический проект Руанды, Бурунди и Танзании будет завершен в 2020 г

Додома, , 12:29 — REGNUM Министры энергетики Танзании, Руанды и Бурунди заверили своих граждан в том, что реализация совместного проекта электроснабжения будет завершена в феврале 2020 года.

Министр энергетики Танзании Медард Калемани, министр энергетики, водных ресурсов и инфраструктуры Руанды Клевер Гейтте и министр энергетики и горнодобывающей промышленности Бурунди Ком Маниракиза посетили реку Русумо, район Нгара, находящийся в области Кагера, Руанда, где сейчас строят ГЭС в рамках этого масштабного проекта, для того чтобы проконтролировать ход проведения работ.

По информации танзанийского новостного издания HabariLeo, в ходе своего визита они заявили о том, что проект обеспечит электричеством 1 199 000 человек, 159 000 — из Танзании, 520 000 — из Руанды, и еще 520 000 — из Бурунди, при этом, как отмечается, стоимость потребления электропотребления будет значительно снижена.

Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его стоимость составила 528,6 млн долларов США.

Основным источником выработки электроэнергии в регионе сегодня является нефть, из-за чего жителям приходится платить больше, а государству не удается развивать промышленность из-за дороговизны электроэнергии. Гидроэнергетический проект поможет производить электричество с меньшими затратами, подчеркнул Калемани.

Проект реализуется при поддержке Всемирного банка. Как ожидается, ГЭС будет вырабатывать около 80 мегаватт.