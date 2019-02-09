Индийская оппозиция отменит запрет тройного талака после победы на выборах

Нью-Дели, , 12:40 — REGNUM Высокопоставленный деятель оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Сушмита Дев пообещала, что в случае победы на выборах ее партия отменит запрет «тройного талака» — обычая развода в исламе. Об этом сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар».

Сушмита Дев подчеркнула, что ИНК неоднократно выступал против законопроекта о запрете «тройного талака». Оппозиционный деятель отметила, что введение уголовного наказания за развод по исламским обычаям является оружием в руках правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП). По мнению Сушмиты Дев, новый законопроект является «заговором», при помощи которого БДП будет отправлять мужчин-мусульман в тюрьму и лишать их семьи средств к существованию.

Напомним, что законопроект о запрете «тройного талака» был принят нижней палатой парламента Индии 28 декабря 2018 года. Тем не менее, при рассмотрении законопроекта в верхней палате правящая партия столкнулась с ожесточенным противодействием оппозиции. Ожидается, что «Бхаратия джаната парти» вновь выдвинет данный законопроект на рассмотрение верхней палаты в ходе текущей «бюджетной сессии», которая завершится 13 февраля. Отметим, что «бюджетная сессия» является последним шансом БДП обеспечить принятие закона о запрете «тройного талака» до парламентских выборов, которые пройдут в апреле-мае 2019 года.