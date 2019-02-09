На северо-востоке Индии прошли протесты против премьер-министра Моди

Нью-Дели, , 12:50 — REGNUM Вечером 8 февраля по городу Гувахати, штат Ассам, прокатилась волна протестов против премьер-министра Индии Нарендры Моди. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», 9−10 февраля глава правительства Индии и лидер правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) совершит поездку по северо-восточным районам страны.

Антиправительственные демонстрации были организованы несколькими местными оппозиционными объединениями. Активисты крупной региональной партии «Асом гана паришад» («Ассамский народный совет», или АГП) устроили протестный марш с факелами, однако были задержаны полицией. Деятели общественной организации «Всеассамский студенческий союз» встретили Нарендру Моди черными флагами и антиправительственными лозунгами. Идеолог объединения Самуджджал Бхаттачарья подчеркнул, что демонстрации направлены против принятия нового закона о гражданстве. Он также сообщил о намерении оппозиционных организаций устроить акции сожжения «кукол» с изображением Нарендры Моди на митингах против премьер-министра 9 и 10 февраля.

Напомним, что в случае принятия закон о гражданстве позволит пакистанским, афганским и бангладешским беженцам из числа религиозных меньшинств получать гражданство Индии в упрощённом порядке. Законопроект был принят нижней палатой парламента Индии 8 января. Ожидается, что он будет представлен на рассмотрение в верхней палате парламента в ходе «бюджетной» сессии, которая завершится 13 февраля.