Премьер Индии Моди: глава Бенгалии поддерживает мошенников и воров

Нью-Дели, , 13:19 — REGNUM 8 февраля премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с критикой Маматы Банерджи — главного министра штата Западная Бенгалия и лидера партии «Всеиндийский тринамул конгресс». По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», Нарендра Моди обвинил главу Западной Бенгалии в поддержке «мошенников и воров».

В своей речи на митинге правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) председатель правительства Индии подчеркнул, что сидячая забастовка Маматы Банерджи стала «беспрецедентным актом» пособничества финансовым преступникам, разграбившим Индию. Нарендра Моди также заявил, что главу Западной Бенгалии заботят лишь собственные политические амбиции и «захват власти в Дели». По мнению премьер-министра, Мамата Банерджи готова вручить судьбы бенгальских бедняков и среднего класса в руки местных «мошенников и вымогателей».

Напомним, что 3−5 февраля главный министр штата Западная Бенгалия обвинила федеральное правительство Индии в использовании государственных ведомств для борьбы с политическими оппонентами и провела сидячую забастовку против действий правительства во главе с Нарендрой Моди. Ранее, 3 февраля, сотрудники Центрального бюро расследований (ЦБР) Индии предприняли попытку допросить Раджива Кумара, начальника полицейского управления города Калькутта, штат Западная Бенгалия. Согласно данным ЦБР, Раджив Кумар подозревается в сокрытии и уничтожении улик по нескольким делам об отмывании денег и мошенничестве. Начальник полицейского управления Калькутты отказался отвечать на вопросы и отдал приказ задержать сотрудников Центрального бюро расследований. Мамата Банерджи поддержала действия Раджива Кумара заявила, что представители ЦБР не имели соответствующего ордера.