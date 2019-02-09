Индия испытала противотанковую управляемую ракету «HeliNa»

Нью-Дели, , 12:13 — REGNUM 9 февраля в Индии испытали новую противотанковую ракету «HeliNa». По сообщению индийского новостного издания «NDTV Кхабар», испытания прошли на полигоне в Чандипуре, штат Орисса.

«HeliNa» («Helicopter-launched Nag) является модификацией индийской противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) «Nag», предназначенной для запуска с вертолета. Данная ПТУР действует по принципу «выстрелил и забыл»: «HeliNa» оснащена инфракрасной головкой самонаведения, которая позволяет наводить ракету на цель в полете. Дальность поражения ракеты составляет 7−8 км.

Официальный представитель министерства обороны Индии сообщил, что испытания указанной ПТУР прошли успешно. Он также подчеркнул, что ракета «HeliNa» является одной из наиболее совершенных систем противотанкового вооружения в мире.