Оппозиционная партия в Бангладеш пригласила в свои ряды лидера правящей

Дакка, , 12:12 — REGNUM Со-председатель оппозиционной «Националистической партии Бангладеш» Рухул Кабир Ризви пригласил генерального секретаря правящей партии «Народная лига» Обайдула Кадера покинуть свой пост и стать членом НПБ. Об этом сообщает информационное агентство «Протхом Ало».

По словам Рухула Кабира Ризви, двери НПБ открыты для Обайдула Кадера, так как он уже дал «так много таких неоценимых советов» по улучшению деятельности оппозиции. Он также отметил, что таким образом правящая «Народная лига», в отличие от НПБ, не получает никакой выгоды.

Напомним, что в декабре 2018 г. в Бангладеш прошли всеобщие парламентские выборы. Противостояние оппозиции, с треском проигравшей их, и правящей партии, укрепившей свое большинство, продолжается.