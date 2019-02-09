Италия поможет Ираку восстановить разрушенную экономику

Багдад, , 12:31 — REGNUM Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди провёл переговоры со своим итальянским коллегой Джузеппой Конте. На пресс-конференции по окончании переговоров стороны подтвердили необходимость развития двусторонних отношений и расширения сотрудничества в различных областях, в частности, в сфере осуществления совместной деятельности по обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Об этом сообщает иракское новостное агентство «Аль-Муватин».

Абдул-Махди выразил желание развивать ирако-итальянские двусторонние связи, отметив, что Италия находится на высоком уровне промышленного развития, и Ираку будет полезно перенять богатый итальянский опыт в области экономики и промышленности. Премьер-министр Ирака также дал высокую оценку деятельности Итальянской Республики по борьбе с терроризмом и поддержке совместных экономических и гуманитарных проектов.

Со своей стороны, премьер-министр Италии заверил иракского коллегу, что Италия продолжит осуществлять финансовую поддержку Ирака в сфере экономики, здравоохранения и образования. Кроме того, Рим нацелен на взаимодействие с Багдадом по линии ЮНЕСКО и Всемирного банка для скорейшего восстановления территории страны. Конте указал на особую важность обучения иракских сил безопасности итальянскими инструкторами для сохранения стабильности и мира на территории Ирака.