Субботник для чиновников по уборке снега проходит в Петербурге

Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге 9 февраля проходит субботник для государственных служащих по уборке тротуаров и других территорий от снега и наледи. Тем временем глава города поручил подчиненным начать подготовку уже к следующему зимнему сезону.

«На субботник с утра приглашены сотрудники комитетов городской администрации, подведомственных учреждений», — сообщили в пресс-службе Смольного.

Отметим, что в различных анонимных каналах в интернете еще в пятницу появились неоднозначные оценки этого субботника. Они варьировались от возмущения тем, что рядовых госслужащих «выгоняют» на работу с лопатами в их законный выходной, до поддержки того мнения, что как раз сотрудники госструктур первыми должны показать пример служения городу, выйдя на субботник.

В ходе рабочего совещания с членами правительства Санкт-Петербурга 9 февраля врио губернатора Александр Беглов подчеркнул, что в связи с оттепелью главная задача сегодня — борьба с наледью на крышах. Еще одна острая проблема — протечки крыш: Беглов распорядился уже сегодня открыть горячую линую, куда смогут обращаться петербуржцы, пострадавшие от протечек.

Читайте также: После гибели студента петербургских прокуроров просят проверить протечки

Также Беглов дал указание усилить посыпку песком тротуаров и территорий у социальных учреждений, в туристических местах и у торговых центров. Затем дорожникам предстоит использовать реагенты для удаления наледи, подобранные с учетом требований экологии. При этом продолжает действовать запрет на сброс снега в реки и каналы.

По словам Александра Беглова, городские предприятия и управляющие компании оказались не готовы вовремя справиться с последствиями сильных снегопадов.

Чтобы этого не повторилось в следующую зиму, необходимо начать работу над ошибками уже сейчас. В частности, требуется уделить особое внимание программе по утеплению чердачных помещений и четко определить потребность в снегоуборочной технике, чтобы затем ее закупить.

Как отмечают в Смольном, по поручению врио губернатора организована горячая линия по оказанию помощи людям, пострадавшим от падений на льду.

Как сообщало ИА REGNUM, высота снежного покрова в Санкт-Петербурге к 7 февраля 2019 года достигла 49 сантиметров. Это совсем немного меньше, чем во время запомнившихся петербуржцам аномально снежных зим 2009−2010 и 2010−2011 годов.

К выходным в город пришла оттепель, из-за чего участились случаи падения наледи с крыш, фасадов и водосточных труб. 9 февраля горожане в соцсетях сообщают сразу о нескольких случаях падения льда на автомобили. К счастью, о пострадавших пока не сообщается.

Читайте ранее в этом сюжете: Уровень снега в Петербурге приблизился к рекордам 2010-2011 годов