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Катар получил первую партию французских истребителей «Рафаль»

Политика

Всего Катар должен получить 36 истребителей «Рафаль» французской компании Dassault Aviation

Доха, 9 февраля 2019, 12:34 — REGNUM  Министерство обороны Катара подтвердило получение первых многоцелевых истребителей «Рафаль» четвёртого поколения в рамках сделки с французской компанией по производству авиационной техники Dassault Aviation. Официальная церемония передачи состоялась на головном предприятии Dassault Aviation в пригороде Бордо.

Информационное новостное агентство со штаб-квартирой в ОАЭ Al-Arabia сообщает, что в торжественном мероприятии приняли участие вице-премьер Катара и государственный министр по делам обороны Халед бен Мухаммад аль-Аттыйя, главнокомандующий ВВС Катара генерал-майор Мубарак аль-Хаярин и генеральный директор компании Dassault Aviation Эрик Траппье.

Государственный министр по делам обороны Катара заявил, что двухместный истребитель «Рафаль» в ВВС Катара получил официальное название «Аль-Адият» («Всадник», по традиционному названию 100-ой суры Корана).Напомним, что в мае 2015 года Катар подписал контракт на приобретение 24 многофункциональных истребителей «Рафаль» у французской компании Dassault Aviation, затем увеличив их число до 36 в 2017 году. Кроме того, в 2017 году на авиабазе Мон-де-Марсан была специально сформирована учебная эскадрилья для подготовки катарского летнего состава к использованию самолетов «Рафаль» ВВС Франции. Ранее Катар заключил с Французской Республикой сделки на покупку истребителей «Мираж-2000», «Мираж-Ф1» и учебно-боевых самолетов «Альфа-Джет».

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Зарубежная хроника
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