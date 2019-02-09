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Американские войска покинут Сирию к апрелю 2019 года

Политика

Официальные представители США заявили о том, что американские войска покинут Сирию к апрелю 2019 года

Американские войска покинут Сирию к апрелю 2019 года
1st Lt. Leland White. U.S. Army National Guard
Американские солдаты

Дамаск, 9 февраля 2019, 12:07 — REGNUM  8 февраля официальные представители США заявили о том, что они намерены полностью вывести американские войска из Сирии к апрелю 2019 года. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, значительная часть военных сил США будут выведены к середине марта 2019 года.

Высокопоставленные чиновники подтвердили, что вывод войск будет осуществляться также и с базы Эт-Танф, находящейся на сирийской границе недалеко от Ирака и Иордании.

Источник добавляет, что ранее Дональд Трамп в декабре 2018 года заявил о своем намерении вывести американские войска из Сирии в количестве 2000 военных, отметив, что победа над террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) почти одержана, однако точную дату американский лидер так и не назвал. Решение Трампа вызвало недоумение у мировой общественности, включая союзников в регионе — Турции и курдов.

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Зарубежная хроника
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