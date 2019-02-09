Американские войска покинут Сирию к апрелю 2019 года

Дамаск, , 12:07 — REGNUM 8 февраля официальные представители США заявили о том, что они намерены полностью вывести американские войска из Сирии к апрелю 2019 года. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, значительная часть военных сил США будут выведены к середине марта 2019 года.

Высокопоставленные чиновники подтвердили, что вывод войск будет осуществляться также и с базы Эт-Танф, находящейся на сирийской границе недалеко от Ирака и Иордании.

Источник добавляет, что ранее Дональд Трамп в декабре 2018 года заявил о своем намерении вывести американские войска из Сирии в количестве 2000 военных, отметив, что победа над террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) почти одержана, однако точную дату американский лидер так и не назвал. Решение Трампа вызвало недоумение у мировой общественности, включая союзников в регионе — Турции и курдов.