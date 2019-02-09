Суббота, 9 Февраля 2019 года
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Десятки хуситов погибли от авиаудара арабской коалиции по Хаддже в Йемене

Политика

Десятки боевиков хуситов были убиты в результате атаки арабской коалиции, состоящей из Саудовской Аравии и ОАЭ, в районе йеменского города Хадджа

Сана, 9 февраля 2019, 12:45 — REGNUM  8 февраля десятки боевиков-хуситов, членов военизированной группировки шиитов-зейдитов в Йемене, были убиты в результате ракетного удара арабской коалиции, (Объединенные Арабские Эмираты и Королевство Саудовская Аравия), в районе йеменского города Хаджжа. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, точное количество погибших боевиков подсчитывается.

Арабская коалиция осуществила три авиаудара по позициям повстанцев в районе мухафазы Хадджа, находящейся на северо-западе Йемена.

В результате одного из ударов были также разрушены склады с боеприпасами и оружием в районе Аль-Нужа, который является одной из основных баз хуситов. Источник добавляет, что в ходе атак были разрушены склады с тяжелым оружием.

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Зарубежная хроника
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