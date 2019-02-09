Курды назвали решение США о вывод войск из Ирака большой ошибкой

Багдад, , 12:23 — REGNUM 8 февраля курдское военизированное формирование в Иракском Курдистане Пешмерга заявило о том, что вывод американских войск из Ирака — это большая ошибка. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, причиной этому является угроза восстановления позиций ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) в регионе и невозможность какой-либо военной силы защитить курдов.

Масуд Барзани, бывший президент Иракского Курдистана, заявил о том, что и сегодня существуют ячейки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), которые располагаются на севере и юге от линии фронта Пешмерга. Данные участки контролируются иракской армией, что не позволяет курдскому военизированному формированию в полной мере принимать участие в обеспечении своей безопасности.

Телекомпания также отмечает, что между Пешмерга и правительственными войсками Ирака существуют традиционно сложные отношения, так как после совместного успеха в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) армия Ирака поставила под свой контроль богатые нефтью районы Иракского Курдистана.