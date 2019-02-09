Суббота, 9 Февраля 2019 года
12:23:30 МСК

Курды назвали решение США о вывод войск из Ирака большой ошибкой

Политика

Курды назвали решение США по выводу американских войск из Ирака ошибкой, которая может поставить под угрозу безопасность Иракского Курдистана

Багдад, 9 февраля 2019, 12:23 — REGNUM  8 февраля курдское военизированное формирование в Иракском Курдистане Пешмерга заявило о том, что вывод американских войск из Ирака — это большая ошибка. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, причиной этому является угроза восстановления позиций ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) в регионе и невозможность какой-либо военной силы защитить курдов.

Масуд Барзани, бывший президент Иракского Курдистана, заявил о том, что и сегодня существуют ячейки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), которые располагаются на севере и юге от линии фронта Пешмерга. Данные участки контролируются иракской армией, что не позволяет курдскому военизированному формированию в полной мере принимать участие в обеспечении своей безопасности.

Телекомпания также отмечает, что между Пешмерга и правительственными войсками Ирака существуют традиционно сложные отношения, так как после совместного успеха в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) армия Ирака поставила под свой контроль богатые нефтью районы Иракского Курдистана.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить