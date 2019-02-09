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Япония разработает специальные правила для IT-компаний

Политика

Правящая партия Японии объявила о подготовке правил для крупных IT-компаний

Токио, 9 февраля 2019, 12:06 — REGNUM  Либерально-Демократическая партия Японии заявила, что к лету 2019 года будут разработаны правила для крупнейших компаний в сфере информационных технологий. Этим займется Комитет по конкурентной политике ЛДПЯ.

По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», предполагаемые правила будут включать в себя создание специализированной организации для изучения тенденций зарубежных IT-компаний; разработка руководств в соответствии с антимонопольным законодательством для предотвращения создания неравных условий торговли для малых и средних компаний; контроль за соблюдением Закона о защите персональных данных и так далее.

«Необходимо также согласовать наши правила с другими странами, особенно, когда это касается их компаний. Не хочется, чтобы у Японии в этой области развился «галапагосский синдром», — заявил бывший глава МИД Фумио Кисида.

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Зарубежная хроника
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