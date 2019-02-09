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Япония приняла новый пакет мер по борьбе с жестоким обращением с детьми

Политика

В правительстве Японии разработали новый комплекс мер по борьбе с жестоким обращением с детьми

Япония приняла новый пакет мер по борьбе с жестоким обращением с детьми
Gauthier DELECROIX — 郭
Ребенок

Токио, 9 февраля 2019, 12:24 — REGNUM  8 февраля правительство Японии приняло новый пакет мер, направленный на предотвращение случаев издевательств над детьми. Такое решение было обусловлено недавним случаем с 10-летней девочкой, которая умерла от жестокого обращения со стороны родителей.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», теперь принцип неразглашения информации о заявителе о детском насилии, в том числе и о жертвах будет закреплен в соответствующих документах.

Правительство также призывает все центры детской консультации тщательно следить за пострадавшими детьми в течение месяца вне центров.

Ранее из-за бездействия органов опеки ученица четвертого класса начальной школы в префектуре Тиба погибла от рук своего отца. Девочка обратилась в консультационный центр, однако сотрудники сообщили об этом отцу, и он ее убил.

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Зарубежная хроника
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