Япония приняла новый пакет мер по борьбе с жестоким обращением с детьми

Токио, , 12:24 — REGNUM 8 февраля правительство Японии приняло новый пакет мер, направленный на предотвращение случаев издевательств над детьми. Такое решение было обусловлено недавним случаем с 10-летней девочкой, которая умерла от жестокого обращения со стороны родителей.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», теперь принцип неразглашения информации о заявителе о детском насилии, в том числе и о жертвах будет закреплен в соответствующих документах.

Правительство также призывает все центры детской консультации тщательно следить за пострадавшими детьми в течение месяца вне центров.

Ранее из-за бездействия органов опеки ученица четвертого класса начальной школы в префектуре Тиба погибла от рук своего отца. Девочка обратилась в консультационный центр, однако сотрудники сообщили об этом отцу, и он ее убил.