Скопье, , 12:02 — REGNUM Министр обороны республики Северная Македония Радмила Шачеринска заявила, что регистрационный взнос за вступление в НАТО обойдется Македонии в 1,2 миллиона евро или почти 90 миллионов рублей:

«Согласно последним переговорам с НАТО, Македония должна будет внести где-то 1,2 миллиона евро в бюджет НАТО. Это не большая сумма. Факт в том, что рост инвестиций в НАТО является увеличением вложений в нашу защиту и нашу оборону», — заявила Шечеринска.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Шечеринска заявила, что после подписания протокола о вступлении в НАТО персонал македонской миссии при Альянсе будет увеличен из-за роста объема работ.

В марте Македония в первый раз после долгого перерыва отправит своего представителя в центральный штаб объединенных вооруженных сил НАТО в Европе в бельгийском городе Монсе для улучшения военных связей.