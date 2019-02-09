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Сенатор Морозов ответил на призыв адмирала США ударить по России

Политика

«Хочется надеяться, что не этот фрик определяет уровень политического мышления в США»

Сенатор Морозов ответил на призыв адмирала США ударить по России
Джон Ричардсон

Москва, 9 февраля 2019, 11:31 — REGNUM  Призывы США ударить первыми по России — это фактически призывы к ядерной войне. Об этом в интервью РИА Новости заявил сегодня, 9 февраля, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на заседании Атлантического совета в Вашингтоне руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон заявил, что США пора перейти к наступлению на Россию и Китай и вообще, ударить первыми, надавив на чувствительные для Москвы и Пекина регионы.

«Надавить», «ударить первыми» — это по сути война. Причём без видимых причин. Ибо на фоне военной активности США и НАТО наши действия выглядят как минимальная самооборона», — сказал сенатор Морозов.

Также член Совета Федерации напомнил, что в современных условиях любой локальный конфликт между Россией и США быстро перерастет в глобальную ядерную войну.

Морозов отметил, что обычно подобные заявления являются бредом сумасшедшего, если бы не смысл сказанного.

Политик выразил надежду, что данный призыв адмирала Ричардсона не будет услышан теми в США, у кого «в руках реальная кнопка войны».

«Нельзя с такой лёгкостью жонглировать судьбами человечества. Хочется надеяться, что не этот фрик определяет уровень политического мышления в США», — сказал Морозов.

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