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Василий Небензня объяснил словестные баталии в Совете Безопасности ООН

Политика

Постпред России рассказал об особенностях работы ООН

Нью-Йорк, США, 9 февраля 2019, 11:18 — REGNUM  Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что схватки и резкие высказывания при обсуждении различных вопросов в Совете Безопасности ООН вовсе не отражают реальных отношений между главами миссий. Об этом Небензя рассказал журналистам в преддверии Дня дипломатического работника, который отмечается в России 10 февраля.

По словам Небензи, столкновения и перепалки в Совбезе между постоянными представителями происходят не на основании личных отношений между главами миссий. Он отметил, что конечно же представители стран испытывают друг к другу уважение, но при защите позиций своей страны это отходит на второй план, и в бурных обсуждениях по принципиальным вопросам «иногда высекаются искры».

Он подчеркнул, что задача постпреда — это донести позицию своего государства до мирового сообщества, личные отношения тут никакой роли не играют.

Также Небензя рассказал, что основная работа в ООН скрыта от посторонних глаз и проходит в кулуарах.

«Кулуарная работа никуда не ушла», — отметил Небензня.

Он пояснил, что СМИ демонстрируют лишь малую часть происходящего в ООН, а принимаемые решения обсуждаются в закрытом режиме и этот процесс не показывается публично.

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Организация Объединённых Наций
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