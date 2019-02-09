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Палестина отвергла приглашение США на саммит по Ближнему Востоку

Политика

Противостояние продолжается

Рамалла , 9 февраля 2019, 10:36 — REGNUM  Высокопоставленные чиновники Палестины отвергли приглашение Соединенных Штатов на конференцию, посвященную проблемам Ближнего Востока, которая состоится в Польше, сообщает 9 февраля Al Arabia.

В данном мероприятии примет участие советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, который будет обсуждать план урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем.

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал США отказаться от признания Иерусалима столицей еврейского государства, а также возобновить в полном объеме помощь палестинцам, только это, по его мнению, будет способствовать деэскалации насилия в регионе.

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