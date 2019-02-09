МИД Польши рекомендует Дуде пригласить Путина на годовщину начала войны

Варшава, , 09:58 — REGNUM Министерство иностранных дел Польши собирается рекомендовать канцелярии польского президента пригласить президента Российской Федерации Владимира Путина на памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны. Об этом накануне, 8 февраля, заявил в эфире радиостанции RMF 24 заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Чихоцкий.

По словам дипломата, МИД Польши конечно же порекомендует пригласить российского лидера Владимира Путина на памятные мероприятия в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

При этом Чихоцкий отметил, что окончательное решение по данному вопросу за президентом Польши Анджеем Дудой.

Напомним, что памятные мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны, каждый год проходят на полуострове Вестерплатте близ Гданьска. Именно здесь 1 сентября 1039 года в 4:45 утра по местному времени началось германское вторжение в Польшу, что стало началом Второй мировой войны.

Стоит отметить, что власти Польши неоднократно заявляли, что за развязывание Второй мировой войны якобы ответственен и Советский Союз, продолжателем которого является Россия.

17 сентября 1939 года части Красной армии заняли Западную Украину и Западную Белоруссию, которые тогда были частью Польши. Стоит отметить, что эти земли Польша отторгла от Советской России в 1921 году. На момент вступления Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию Польша уже пала под ударами Германии, а её правительство покинуло страну.

В 1944—1945 годах Красная армия освободила Польшу от германской оккупации. Свобода поляков была оплачена жизнями 600 тыс. советских солдат и офицеров.