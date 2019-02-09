Правозащитники обвинили Турцию в убийстви известного курдского адвоката

Анкара, , 11:10 — REGNUM Лондонская правозащитная организация Forensic Architecture, проводившее независимое расследование убийства известного курдского адвоката Тахира Эльчи, установила причастность к этому делу власти Турции, сообщает 9 февраля Kurdistan24.

Адвокат был застрелен в 2015 году во время пресс-конференции и турецком городе Диярбакыре, Анкара поспешила обвинить в этом Рабочую партию Курдистана (РПК). Однако согласно новому расследованию — эта информация опровергается.

За несколько дней до убийства Эльчи заявил, что РПК не является террористической организацией, что стало причиной начала прокурорской проверки в отношении адвоката, инициированной властями Турции.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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