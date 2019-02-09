Неизвестные злоумышленники сорвали встречу Юлии Тимошенко с избирателями

Киев, , 09:26 — REGNUM Неустановленные злоумышленники сорвали стречу кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко с избирателями в городе Белая Церковь. Об этом вечером 8 февраля сообщила пресс-служба МВД Украины.

Сообщается, что в 18:51 (19:51 мск) в дежурную часть Белоцерковского отдела полиции поступила информация от неизвестного лица о том, что во время выступления кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко на одной из улиц города за сценой произойдёт взрыв в припаркованном там автомобиле Audi.

На место предполагаемого взрыва прибыла следственно-оперативная бригада и взрывотехники. Правоохранители провели осмотр места и эвакуировали автомобиль.

Также сообщается, что во время выступления Юлии тимошенко в людей, присутствоваших на встрече, неизвестными были брошены две дымовые шашки. Нарушители общественного порядка были задержаны сотрудниками полиции. Также были изъяты семь предметов, похожих на дымовые шашки, ещё у пяти человек, находившихся на встрече. Эти люди также были задержаны и доставлены в отдел полиции.

В отношении двух задержанных было возбуждено уголовное дело, в отношении пяти задержанных составлен протокол об административном правонарушении.

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