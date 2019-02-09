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В Ираке боевики ИГИЛ* похитили и казнили трех человек

Политика

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Багдад, 9 февраля 2019, 08:46 — REGNUM  Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили и казнили трех молодых людей в иракской провинции Салах-эд-Дин, сообщает 9 февраля Rudaw.

Молодые люди отправились на поиски пустынных трюфелей, представляющих большую финансовую ценность и были похищены террористами.

«Когда они достигли районов, в которых не ходят автомобили, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили их», — говорится в заявлении пресс-службы провинции.

На следующий день тела похищенных были найдены недалеко от проезжей части. Местные власти предостерегли граждан от поиска пустынных трюфелей.

Напомним, еще в декабре 2017 года власти Ирака заявили о полной победе над боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее разрозненные группировки бандитов продолжают действовать во многих провинциях государства.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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