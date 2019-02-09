Экс-министр транспорта Украины: Лётчики и конструкторы бегут в Россию

Киев, , 08:25 — REGNUM Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко посетовал на то, что в Российскую Федерацию с Украины уезжают квалифицированные специалисты, включая лётчиков-испытателей и конструкторов. Об этом Червоненко заявил накануне, 8 февраля, в эфире телеканала NewsOne.

Бывший чиновник констатировал, что высококвалифицированные специалисты покидают Украину из-за неудовлетворительного состояния экономики страны, отсутствия льгот и вообще каких-либо перспектив на Украине.

Червоненко отметил, что украинских летчиков-испытателей с удовольствием принимают в России и очень быстро дают гражданство, так как такие специлисты ценятся очень высоко.

«Наших лётчиков-испытателей с удовольствием ждут в России и дают работу. Но эта работа, как вы понимаете, — испытания новейших технологий — связана с секретностью. Поэтому говорят: «Милости просим, вы золотой фонд. Ваши не понимают» — и дают гражданство», — рассказал Червоненко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отток высококвалифицированных кадров с Украины многократно усилился после государственного переворота в феврале 2014 года. Большинство высокотехнологичных предприятий на Украине либо уже закрылись, либо находятся на грани банкротства, так как из-за разрыва с Россией они потеряли традиционный рынок сбыта.