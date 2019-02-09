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Багдад проведет таможенную унификацию на границе с Иракским Курдистаном

Политика

Таможенные посты будут отменены

Багдад проведет таможенную унификацию на границе с Иракским Курдистаном
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ирак

Багдад, 9 февраля 2019, 08:33 — REGNUM  Власти Ирака начнут процедуру унификации таможенных сборов на границе с Иракским Курдистаном, сообщает 9 февраля Rudaw.

Данное решение основано на указе премьер-министра страны Адиля Абдула-Махди, оно также включает в себя отмену таможенных постов на границе с провинциями Киркук, Ниневия и Сулеймания.

Напомним, отношения между курдской автономией и центральным правительством всегда находились в противоречии. Причиной тому являются противоположные стремления Багдада и Эрбиля.

Если курды стремятся к предельной автономизации, то Багдад наоборот — к централизации. Спор также подогревается нерешенностью вопросов о спорных территориях.

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