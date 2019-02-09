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Зеленский во Львове повздорил с «ветеранами АТО»

Политика

Президентская гонка на Украине идет своим чередом

Львов, Украина, 9 февраля 2019, 07:56 — REGNUM  Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с участниками конфликта в Донбассе, которые протестовали перед зданием Дворца культуры во Львове. Об этом накануне, 9 февраля, сообщают украинские СМИ.

Бывшие военные преградили Зеленскому путь во Дворец культуры и начали задавать шоумену различные вопросы. Некоторые выкрикивали оскорбительные высказывания в адрес актера. Один из бывших военных вступил с Зеленским в словесную перепалку — разговор шел на повышенных тонах.

Кто-то из толпы спросил Зеленского, считает ли он русских братьями, после чего бывшие военные неодобрительно загудели.

«Россияне для нас не братья», — ответил Зеленский и поспешил скрыться во Дворце культуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию кандидатов в президенты. Всего были зарегистрированы 44 кандидата, что является абсолютным рекордом.

На данный момент именно Зеленский, согласно опросам общественного мнения, является лидером президентской гонки.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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