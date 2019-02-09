Багдад и Эрбиль совместно будут бороться с ИГИЛ* в спорных районах

Багдад, , 07:59 — REGNUM В спорных районах Ирака пройдут совместные с министерством обороны страны и пешмерга полевые обследования, сообщает 9 февраля Rudaw.

Целью подобных действий будет детальное выяснение ситуации на местах, для более эффективной борьбы с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Долгожданная координация действий скоро будет осуществлена на практике», — подчеркнул генерал-майор пешмерга Хива Абдулла.

Напомним, на территории Ирака существует ряд областей, являющихся объектом спора между Багдадом и Эрбилем. Для минимизации противоречий в этих районах и создаются совместные комиссии.

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