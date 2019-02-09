Суббота, 9 Февраля 2019 года
07:59:21 МСК

Багдад и Эрбиль совместно будут бороться с ИГИЛ* в спорных районах

Политика

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Багдад, 9 февраля 2019, 07:59 — REGNUM  В спорных районах Ирака пройдут совместные с министерством обороны страны и пешмерга полевые обследования, сообщает 9 февраля Rudaw.

Целью подобных действий будет детальное выяснение ситуации на местах, для более эффективной борьбы с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Долгожданная координация действий скоро будет осуществлена на практике», — подчеркнул генерал-майор пешмерга Хива Абдулла.

Напомним, на территории Ирака существует ряд областей, являющихся объектом спора между Багдадом и Эрбилем. Для минимизации противоречий в этих районах и создаются совместные комиссии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иракском Курдистане почтили память более сотни жертв «Аль-Каиды"*

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить