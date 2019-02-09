В Новосибирске задержана директор хозуправления правительства региона

Новосибирск, , 05:42 — REGNUM В Новосибирской области правоохранительные органы задержали директора государственного казенного учреждения региона «Хозяйственное управление» Наталью Малиновскую. Об этом сообщает РБК со ссылкой на руководителя департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергея Нешумова.

По данным издания, причина задержания чиновницы пока неизвестна.

Сибкрай.ru же предположил, что, «по всей видимости, это связано с её служебными обязанностями».

СМИ отмечают, что губернатор региона Андрей Травников готов прокомментировать случившиеся только после того, как завершится расследование. Но Травников уже неоднократно озвучивал свою позицию: если кто-то из чиновников допускает нарушения, то должен отвечать в соответствии с законом. В региональном правительстве содействуют правоохранительным органам.

Отметим, что Наталья Малиновская занимает должность директора государственного казённого учреждения «Хозяйственное управление», которое входит в структуру управделами губернатора и правительства региона, с 2013 года. До этого она работала замминистра здравоохранения Новосибирской области.