Премьер-министр Ирландии провел переговоры с британскими юнионистами

Дублин, , 05:27 — REGNUM Премьер-министр Республики Ирландия Лео Варадкар провел переговоры в североирландском Белфасте с руководителем Демократической юнионистской партии Северной Ирландии Арлином Фостером и представителями других партий Ольстера, сообщает телеканал ARTV.

На переговорах обсуждалась проблема выхода Великобритании из Евросоюза и проблема «бэкстопа» (режим прозрачных границ между Республикой Ирландия и Северной Ирландией на время переходного периода) в проекте соглашения между Лондоном и Брюсселем по Brexit. Варадкар назвал переговоры продуктивными и подчеркнул, что верит в возможность достижения соглашения по Brexit.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания должна выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако сейчас основным препятствием для Brexit является нежелание британского парламента одобрять проект соглашения, достигнутого премьер-министром страны Терезой Мэй на переговорах с Брюсселем. Ряд СМИ предполагает, что возможен перенос даты выхода Соединенного Королевства из ЕС на более поздний срок.

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