В США заподозрили курдов в поставках нефти властям Сирии

Вашингтон, , 05:06 — REGNUM Сирийские курды, союзничающие с Соединенными Штатами в регионе, продают нефть правительству Сирии через компанию-посредника, сообщает газета The Wall Street Journal.

Газета сообщает, что группировка «Силы демократической Сирии», состоящая из курдов, поставляет нефть сирийской компании Qatirji Group, которая находится под санкциями США и ЕС за продажу углеводородов правительству Башара Асада. Отмечается, что нефть добывается на подконтрольных курдам территориях на востоке Сирии.

Добытая нефть перевозится автоцистернами на нефтеперерабатывающие заводы, принадлежащие сирийским властям. Газета считает, что наличие такой схемы свидетельствует о недостаточности мер, предпринимаемых американскими властями для экономического давления на Асада.

Напомним, США ввели санкции против нефтяной компании Qatirji Group и ее руководителя Мухаммеда аль-Катирджи в сентябре 2018 года. Причина введения санкций — якобы содействие торговле нефтью между властями Сирии и боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).