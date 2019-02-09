В Иране оценили создание «евротройкой» механизма недолларовых расчетов

Москва, , 04:45 — REGNUM Инициатива Франции, Германии и Великобритании по созданию механизма Instex (Instrument In Support Of Trade Exchanges) для недолларовых расчетов с Ираном — важный шаг, заявил иранский посол в России Мехди Санаи в эфире «России-24».

При этом иранский дипломат отметил, что европейцы решились на этот шаг «с большим опозданием». Иран же со своей стороны выполняет свои обязательства по ядерной программе в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Иран неоднократно, МАГАТЭ тоже, подтверждали, что [Тегеран] выполняет свои обязанности», — заявил Санаи.

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Напомним, Франция, Великобритания и Германия являются участниками СВПД, из которого в одностороннем порядке вышли Соединенные Штаты.

В конце января в Бухаресте состоялась неформальная встреча министров иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, по итогам которой было решено создать механизм обхода санкций США при сделках с Ираном.

Instex — это «Инструмент в поддержку торговых обменов». Он создается, чтобы уйти от расчетов в долларах, не подвергаясь за эти транзакции санкциям со стороны Штатов.

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