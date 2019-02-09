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Трамп: Встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Ханое

Политика

Делегации определились с местом проведения саммита

Вашингтон, 9 февраля 2019, 04:47 — REGNUM  Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в столице Вьетнама Ханое 27−28 февраля. Об этом заявил Трамп на своей странице в Twitter.

«Мои представители только что вылетели из Северной Кореи после очень продуктивной встречи и договорились о времени и месте проведения второго саммита с Ким Чен Ыном. Он будет проходить в Ханое (Вьетнам) 27−28 февраля. С нетерпением жду встречи с председателем Кимом и прогресса в переговорах о мире», — заявил он.

Трамп также добавил, что КНДР под управлением Ким Чен Ына сможет достигнуть серьезного экономического рывка:

«Северная Корея станет другой ракетой — экономической!»

Как сообщало ИА REGNUM, в то же время северокорейские СМИ пока не сообщают о встрече Ким Чен Ына и Трампа во Вьетнаме. В прессе и на телевидении нет никакой информации о грядущей встрече, а также о приезде спецпредставителя США по делам КНДР Стивена Бигэна в Северную Корею.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ Северной Кореи не сообщают о саммите Ким Чен Ына и Дональда Трампа

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Встреча Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном
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