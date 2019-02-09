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Уитакер: Мюллер завершит свое расследование, когда захочет

Политика

Слова о скором окончании расследования — лишь его личный прогноз

Вашингтон, 9 февраля 2019, 04:22 — REGNUM  Спецпрокурор США Роберт Мюллер закончит расследование по делу о так называемом «российском вмешательстве» в выборы американского президента в 2016 году, когда захочет, заявил и.о. главы минюста Соединенных Штатов Мэттью Уитакер в конгрессе.

Он заявил, что его слова о том, что расследование близко к завершению, являются его личным прогнозом, а не позицией спецпрокурора. Он добавил, что Мюллер сможет завершить свое расследование, когда посчитает нужным. Уитакер подчеркнул, что с промежуточными версиями доклада от команды спецпрокурора он не был ознакомлен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мэттью Уитакер заявлял, что расследование спецпрокурора Мюллера уже подходит к завершению. Также телеканал CNN заявил, что уже четвертый сотрудник американского минюста закончил свою работу в расследовании Мюллера и вернулся к исполнению своих обязанностей в ведомстве. По мнению телеканала, это свидетельствует о скором окончании расследования.

Читайте ранее в этом сюжете: Минюст США: Трамп не обращался в минюст по расследованию Мюллера

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