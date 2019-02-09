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Минюст США: Трамп не обращался в минюст по расследованию Мюллера

Политика

Уитакер подчеркнул, что никаких обещаний президенту США он не давал

Вашингтон, 9 февраля 2019, 04:17 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп не давал никаких распоряжений американскому минюсту относительно расследования дела о так называемом «российском вмешательстве» спецпрокурора Роберта Мюллера, заявил исполняющий обязанности министра юстиции Соединенных Штатов Мэттью Уитакер в конгрессе.

Уитакер заявил юридическому комитету Палаты представителей, что до назначения его на должность Трамп не просил ни о каких обязательствах, касающихся расследования Мюллера или каких-либо других.

Уитакер подчеркнул, что никаких обещаний президенту США он не давал, а также не обсуждал ход расследования с советниками Трампа. Он также добавил, что никогда не отказывал в финансовой помощи команде спецпрокурора после назначения на должность и.о. главы минюста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мэттью Уитакер заявлял, что расследование спецпрокурора Мюллера уже практически близко к завершению. Предполагается, что после окончания расследования будет представлен отчет о результатах.

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