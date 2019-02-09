Давить на Россию бесполезно. Лавров призвал Запад вспомнить уроки истории

Москва, , 04:06 — REGNUM Давить на Россию бессмысленно, о чем говорит мировая история, к урокам которой следует обратиться Западу и, в частности США, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на собрании по случаю Дня дипломата.

Российский министр отметил, что Запад опять одержим «комплексом собственного превосходства и вседозволенности».

«Однако надо все же не забывать уроки истории. Сомнений быть не должно. Попытки заставить Москву принимать внешнеполитические решения под чью-то диктовку обречены на провал», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин 8 февоаля поздравил дипломатов с профессиональным праздником. День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля.

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