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Трамп успешно прошел медосмотр

Политика

Здоровье президента США было признано хорошим

Вашингтон, 9 февраля 2019, 04:07 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп обладает «очень крепким здоровьем», заявил врач Белого дома после четырехчасового осмотра американского лидера, сообщает агентство Reuters.

Конкретные данные о состоянии здоровья Трампа, такие как вес, уровень холестерина и давление, не разглашаются.

«Пока мы готовим отчет и рекомендации, я уже рад сообщить, что президент Соединенных Штатов обладает очень крепким здоровьем, и, я надеюсь, оно останется таким же до конца его президентского срока, и даже после него», — заявил врач Шон Конли.

Ранее врачи также заявляли о хорошем состоянии здоровья Трампа, однако советовали ему немного похудеть — сбросить от 4,5 до 6,8 килограмм при помощи диеты и физических упражнений. Агентство отмечает, что признаки похудания Трампа видны налицо.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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