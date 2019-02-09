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Украинский чиновник посетовал на «утечку мозгов» в РФ

Политика

В России, в отличие от Украины, у граждан есть перспективы

Киев, 9 февраля 2019, 03:43 — REGNUM  Отсутствие перспектив вынуждает украинских специалистов высокой квалификации эмигрировать в Россию, сказал экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко на телеканале NewsOne.

Он отметил, что в России, в отличие от Украины, у граждан есть перспективы. Например, на Украине так и не утвердили звание «Заслуженный летчик-испытатель», летчиков лишили льгот, пенсия же летчика-испытателя находится в пределах десяти тысяч гривен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за десять месяцев минувшего года украинское население уменьшилось на 187, 9 тыс. человек. По состоянию на 1 ноября 2018 г., на Украине проживали 42,198 млн человек.

Читайте подробнее: В 2018 году население на Украине сократилось на 200 тысяч человек

Читайте ранее в этом сюжете: Тимошенко: Граждане Украины бегут из страны из-за военного положения

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