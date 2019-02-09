Президент ЦАР вручил орден Признанного командующего российскому послу

Банги, , 03:25 — REGNUM Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера вручил послу России Сергею Лобанову орден Признанного командующего ЦАР, сообщает газета African Daily Voice.

Сообщается, что орден был вручен в честь окончания миссии Лобанова на должности посла в республике. Туадера отметил успехи Лобанова в сфере укрепления сотрудничества между Россией и ЦАР в экономической и гуманитарных областях.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин назначил вместо Сергея Лобанова на должность посла в ЦАР Владимира Титоренко, ранее занимавшего должность посла РФ в Ираке, Катаре и Алжире.

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